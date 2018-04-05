Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nereli eşi kimdir? Kocası meğer...

Star TV kanalının Avlu dizisinin hanım ağası Azra Kaya'yı canlandıran Ceren Moray rolüyle yine gündemde. Peki Ceren Moray'ın yabancı uyruklu eşi kimdir, Ceren Moray aslen nerelidir ve kaç yaşında biliyor musunuz? İşte Ceren Moray'ın instagramından yansıyanlar;

Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nereli eşi kimdir? Kocası meğer...

Star TV'nin uyarlama dizisi Avlu hızlı bir başlangıça yaparken Ceren Moray ilk bölümden itibaren hayat verdiği Hanım Ağa Azra karakteri ile öne çıktı. Perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanan Avlu dizisi cezaevinde geçiyor. Daha önce oynadığı dizide Efsun karakteri ile zirveye çıkan Ceren Moray yakın zamanda mutlu bir evlilik yaptı. Peki Ceren Moray'ın eşini gördünüz mü? İşte Ceren Moray hakkında merak 'nereli' olduğundan yaşına kadar edilenler;

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Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nereli eşi kimdir? Kocası meğer...

CEREN MORAY KİMDİR KAÇ YAŞINDA: Ceren Moray bu fotoğrafta henüz annesi Hülya Moray'ın karnında. 33 yaşında olan güzel oyuncu ailesine çok düşkün. Babası Celal Moray memur olarak Diyarbakır'da bulunduğu sırada Ceren dünyaya geldi. Ceren Moray 5 Haziran 1985 doğumlu. Ceren Moray doğduktan sonra ailesi İstanbul'a taşındı ve güzel yıldız küçük yaşta tiyatroya başladı.

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Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nereli eşi kimdir? Kocası meğer...

CEREN MORAY'IN EŞİ NICCO BRUN NERELİ : Ceren Moray geçen yıl (2017 yılında) sevgilisi Nicco Brun ile evlendi. Ceren Moray'ın eşi Nicco Brun Fransa vatandaşı. Ceren Moray ile eşinin düğünü Bodrum'da oldu.

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Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray nereli eşi kimdir? Kocası meğer...

CEREN MORAY AVLU'NUN AZRA'SI OLDU : Ceren Moray'ı izleyici ilk olarak Kavak Yelleri dizisi ile tanıdı. Moray'ın asıl çıkışı ise O Hayat Benim dizisindeki Efsun karakteri ile oldu. Kötü kız rolünde olmasına rağmen Efsun'a o kadar güzel bir yansıtma yaptı ki izleyici onu baştacı etti. Ceren Moray şimdi Avlu dizisinde bir Azra rolüyle ikinci çıkışını yapıyor.

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