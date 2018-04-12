Avlu'nun Azra'sı Ceren Moray eşiyle tanışma hikayesini anlattı

Demet Evgar’ın başrolünü oynadığı Avlu dizisiyle setlere dönen Ceren Moray geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Moray eşi ile tanışma hikayesini Instyle dergisine verdiği röportajda anlattı: “Barcelona'da tanıştık. Turist olarak geldiğimiz bu şehirde geçirecek kısa bir zamanı kalmıştı ikimizin de. İstanbul'a geri döndüğümde bavullarımı havalimanında bırakmış olduğumu eve gelip de telefonla bu bana bildirildiğinde anladım, o derece akıl yitimi yani… Daha o gün aradı Nico, İstanbul'a geleceğini söyledi. Çok gerildim. O büyünün bozulmasını istemiyordum çünkü…

“NASIL DAVRANACAĞIMIZI BİLMİYORDUK”: Geldiğinde her ikimiz de nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Aradan birkaç saat geçti belki ‘Bu kızın peşinden gitmeseydim hayatım nasıl olurdu diye düşünmek benim için çok yorucu' dedi. O gün aşık oldum ben de ona zaten. Sonrasında uzun ve maddi-manevi zorlayıcı bir seyahatler zinciri başladı ikimiz içinde. Arkasından da evlendik.”