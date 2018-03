Avlu dizisinin oyuncusu açıkladı yaka paça kovuldu 'Lezbiyenim!'

Nil Makaracı, lezbiyen ilişkilerin yaşandığı 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu'da rol alıyordu. İddiasına göre, 'lezbiyen' olduğu için diziden kovuldu. Nil Makaracı, Star TV'de yakın bir zamanda başlayacak olan Avlu dizisinden ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.