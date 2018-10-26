Avlu dizisinin Jale'si Şeyla Halis kimdir dizide korkunç son

Star TV'de ekrana gelen başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin paylaştığı Avlu dizisi, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. 25 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 17. bölüme isyan sahnesi damgasını vurdu. Bu sahnenin ardından ünlü oyuncu Şeyla Halis de diziye veda etti.

Zerrin’in cezaevinde yaptığı keyfi uygulamalar ve Demet Evgar’ın oynadığı Deniz Demir’in başka bir cezaevine nakledilmesi kararı cezaevinde isyan çıkardı. Azra ve arkadaşları, Deniz için bir gece önceden bezlerden hazırladıkları pankartlar, yatakları kırarak silah olarak kullandıkları demirler ve çeşitli eşyalarla isyan başlattı. Hüseyin ve Özlem’i esir alan Azra ve diğerleri, görüntüleri ve cezaevindeki durumu anlattıkları videoları sosyal medyada paylaştılar. Cezaevinin önüne haberciler yığılırken, özel tim ve bir müfettiş de oraya geldi.Müfettiş, Azra ve diğer kadınların ne istediğini tek tek öğrendi, uzlaşmaya çalıştı. Hüseyin ve Özlem’i bırakmaları istendi ve tüm mahkumlar cezaevinin avlusunda toplandı.

Müfettiş, Azra ve diğer kadınların ne istediğini tek tek öğrendi, uzlaşmaya çalıştı. Hüseyin ve Özlem’i bırakmaları istendi ve tüm mahkumlar cezaevinin avlusunda toplandı.

Tam anlaşma olmak üzereydi ki Kudret ve beraberindekiler geldi ve kavga başlattı. Özel Tim’e geri durması söylenmişti ancak bu olaydan sonra Özel Tim de müdahale etti.

JALE VURULDU: Kudret ve Azra’nın taraftarları kavgaya girişmişken o sırada bir kadın cebinden çıkardığı silahla Jale’yi vurdu.Herkesi şok içinde bırakan o anlarda Azra ve Deniz, Jale’ye koştu ama Jale’nin ağzından gelen kan, durumun ciddi olduğunu gösterdi.

Çıkan isyanda Jale'nin kurban gitmesi üzerine Şeyla Halis'le de yollar ayrıldı. Peki Avlu dizisinin Jale'si Şeyla Halis kimdir nereli kaç yaşında? Şeyla Halis daha önce hangi projelerde yer aldı? ŞEYLA HALİS KİMDİR? Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, 13 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı.

1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi.

Tiyatrodan sinemaya, diziden reklam filmine pek çok farklı projede rol alan Şeyla Halis, Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe rolüyle ismini geniş kitlelere duyurdu.

Şeyla Halis, yer aldığı projeler kadar verdiği kilolarla da adından söz ettirdi. halis başarısının sırrını, “Ölüm orucuna yatmadım. Kilo verdikçe kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zaman ve miktarda yedim. Orta tempoda yürüyüş ve yüzmeye önem verdim” diyerek açıkladı.

Star TV'nin Avlu dizisinde korkunç son ünlü oyuncu ile yollar ayrıldı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN