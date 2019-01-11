Avlu dizisinden kovulan Sevda Dalgıç artık tanınmaz halde

Arka Sıradakiler dizisinden yıllar sonra Star TV'nin Avlu'sunda karşımıza çıkan Sevda Dalgıç, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Avlu dizisinden kovulan Sevda Dalgıç artık tanınmaz halde

34 yaşındaki ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, Avlu dizisindeki Bade karakteriyle yıllar sonra ekranlara çıktığında değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun kaslı ve yapılı halini görenler, ilk bakışta yıllar önce Arka Sıradakiler'de oynayan Özge karakteri ile aynı kişi olduğuna inanamamıştı. Avlu dizisinden sorunlu bir şekilde ayrılan Sevda Dalgıç, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Avlu dizisinden kovulan Sevda Dalgıç artık tanınmaz halde

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından fotoğrafını “Yeni imaj geçer not aldı mı?” yazarak paylaştı. Saçlarını kıvırcık yapan ve sert mizacından sıyrılmayı başaran Sevda Dalgıç'ın yeni imajı, takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Sevenleri ise bu fotoğrafın ardından, yeni bir proje için hazırlıklara başladı yorumunda bulundu.

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Avlu dizisinden kovulan Sevda Dalgıç artık tanınmaz halde

SEVDE DALGIÇ AVLU DİZİSİNİN KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI? Star TV'nin Avlu dizisindeki 'Bade' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sevda Dalgıç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dizinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Dalgıç, şu ifadelere yer vermişti:

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Avlu dizisinden kovulan Sevda Dalgıç artık tanınmaz halde

Oyuncu kadrosuna bu sezon dahil olduğum Avlu dizisinin çekimlerine ameliyatım nedeniyle 2 hafta doktor raporlu olarak ara verdim. Sağlığıma kavuştuktan sonra diziye dönmek istediğimi söyledim. Ancak karşı taraftan net bir cevap alamadım. 2 hafta boyunca hikayede karakteri oyaladılar...

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