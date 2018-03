Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında neden kovuldu

Star TV'de izleyici karşısına bomba gibi bir dizi geliyor: Avlu. Yine yabancı bir diziden uyarlama olacak olan Avlu, daha ilk bölüm fragmnı ile olay yarattı, total reyting sonuçlarında ilk 10'da yer aldı. Ancak dizi daha başlamadan gelen bu başarının yanı sıra büyük bir skandala da sahne oldu Avlu dizisi. Avlu dizisinin oyuncusu Nil Makaracı, lezbiyen olduğ gerekçesi ile Avlu'dan kovulduğunu iddia etti. Peki Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında Nil Makaracı aslında Avlu'dan neden kovuldu? İşte detaylar...

NİL MAKARACI KİMDİR; Nil Makaracı İstanbul'da yaşıyor. Memleketi Kastamonu'nun Abana'dır. 30 yaşındadır.

Nil Makaracı, lezbiyen ilişkilerin yaşandığı 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu'da rol alıyordu. İddiasına göre, 'lezbiyen' olduğu için diziden kovuldu. Nil Makaracı, Star TV'de yakın bir zamanda başlayacak olan Avlu dizisinden ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nil Makaracı, yakında Star TV'de başlayacak olan ve 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu dizisinden kovulma nedenin açıkladı. İşte Nil Makaracı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"Merhaba, ben Nil Makaracı. Çok büyük heyecan ve istek duyarak dahil olduğum Avlu dizisi kadrosundan 21 Mart tarihinde, yönetmen yardımcısı Merve Çolak tarafından çıkartıldım! Daha öncesinde kendi ajansımın bile bana, 'LGBT bireylerin de yer alacağı bir dizi başlıyor' diyerek anlattığı Avlu'dan, LGBT yüzünden ve lezbiyen olmam gerekçesiyle, homofobik tavırlarla resmen kovuldum! Ortada geçerli hiçbir bahane yok! Merve Çolak'ın bana ilettiği, 'Sen LGBT'lerle konuşmuşsun, lezbiyenlikle ilgili bir şeyler yazmışsın, sana konuşma demiştim' gibi sözleri sonrası, çok sevdiğim ve istekle, canla başla çalıştığım işimden oldum. Maddi ve manevi çöküş yaşıyorum. İki gündür ağlıyorum.

Bahsettikleri LGBT konusu ise şu: Gmag, Avlu dizisinin reklamını bu yönde yapmış ve binlerce kişiye de ulaşmasını sağlamıştır. Kendilerinin konuyla ilgili en ufak bir alakaları olmadığı gibi, bu zor süreçte de yanımda olmuşlardır. Çok çok çok üzgünüm. Lezbiyen olduğum için, LGBT ile ilgili şeyler yazıldığı için atıldım, kötü sözlere maruz kaldım. Gmag aracılığıyla tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına bildirimdir. Beni seven, destekleyen, önce canım anneme, arkadaşlarıma, sevenlerime bir özür borçluyum. Karşınızda olamayacağım, bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Beni affedin. İlerleyen dönemlerde umuyorum buluşacağız. Sevgi ve saygılarımla."

Söz konusu iddialar hakkında ne Avlu dizisinin yapım şirketinden ne de Star TV'den henüz bir yanıt gelmedi.