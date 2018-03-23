  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında neden kovuldu

Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında neden kovuldu

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Avlu dizisi başlamadan olay yarattı. Avlu dizisinin oyuncusu Nil Makaracı diziden kovulduğunu iddia etti. Peki Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında Nil Makaracı neden kovuldu

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-03-2018 15:40 - Güncelleme: 23-03-2018 15:40

Star TV'de izleyici karşısına bomba gibi bir dizi geliyor: Avlu. Yine yabancı bir diziden uyarlama olacak olan Avlu, daha ilk bölüm fragmnı ile olay yarattı, total reyting sonuçlarında ilk 10'da yer aldı. Ancak dizi daha başlamadan gelen bu başarının yanı sıra büyük bir skandala da sahne oldu Avlu dizisi. Avlu dizisinin oyuncusu Nil Makaracı, lezbiyen olduğ gerekçesi ile Avlu'dan kovulduğunu iddia etti. Peki Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında Nil Makaracı aslında Avlu'dan neden kovuldu? İşte detaylar...

NİL MAKARACI KİMDİR; Nil Makaracı İstanbul'da yaşıyor. Memleketi Kastamonu'nun Abana'dır. 30 yaşındadır.

Nil Makaracı, lezbiyen ilişkilerin yaşandığı 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu'da rol alıyordu. İddiasına göre, 'lezbiyen' olduğu için diziden kovuldu. Nil Makaracı, Star TV'de yakın bir zamanda başlayacak olan Avlu dizisinden ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avlu dizisinin oyuncusu açıkladı yaka paça kovuldu 'Lezbiyenim!'Avlu dizisinin oyuncusu açıkladı yaka paça kovuldu 'Lezbiyenim!'Avlu dizisinin oyuncusu açıkladı yaka paça kovuldu 'Lezbiyenim!'Avlu dizisinin oyuncusu açıkladı yaka paça kovuldu 'Lezbiyenim!'HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Nil Makaracı, yakında Star TV'de başlayacak olan ve 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu dizisinden kovulma nedenin açıkladı. İşte Nil Makaracı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

"Merhaba, ben Nil Makaracı. Çok büyük heyecan ve istek duyarak dahil olduğum Avlu dizisi kadrosundan 21 Mart tarihinde, yönetmen yardımcısı Merve Çolak tarafından çıkartıldım! Daha öncesinde kendi ajansımın bile bana, 'LGBT bireylerin de yer alacağı bir dizi başlıyor' diyerek anlattığı Avlu'dan, LGBT yüzünden ve lezbiyen olmam gerekçesiyle, homofobik tavırlarla resmen kovuldum! Ortada geçerli hiçbir bahane yok! Merve Çolak'ın bana ilettiği, 'Sen LGBT'lerle konuşmuşsun, lezbiyenlikle ilgili bir şeyler yazmışsın, sana konuşma demiştim' gibi sözleri sonrası, çok sevdiğim ve istekle, canla başla çalıştığım işimden oldum. Maddi ve manevi çöküş yaşıyorum. İki gündür ağlıyorum.

Bahsettikleri LGBT konusu ise şu: Gmag, Avlu dizisinin reklamını bu yönde yapmış ve binlerce kişiye de ulaşmasını sağlamıştır. Kendilerinin konuyla ilgili en ufak bir alakaları olmadığı gibi, bu zor süreçte de yanımda olmuşlardır. Çok çok çok üzgünüm. Lezbiyen olduğum için, LGBT ile ilgili şeyler yazıldığı için atıldım, kötü sözlere maruz kaldım. Gmag aracılığıyla tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına bildirimdir. Beni seven, destekleyen, önce canım anneme, arkadaşlarıma, sevenlerime bir özür borçluyum. Karşınızda olamayacağım, bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Beni affedin. İlerleyen dönemlerde umuyorum buluşacağız. Sevgi ve saygılarımla."

Söz konusu iddialar hakkında ne Avlu dizisinin yapım şirketinden ne de Star TV'den henüz bir yanıt gelmedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Avlu dizisinden kovulan Nil Makaracı kimdir nereli kaç yaşında neden kovuldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro