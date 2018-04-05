Avlu dizisindeki küçük kız Mihrimah Cankur kimdir kaç yaşında?

Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun ilk bölümünün yayınlanmasıyla oyunculuğu ve sempatikliğiyle herkesin gönlünü kazanan Mihrimah Cankur projede Demet Evgar, Ceren Moray gibi isimlerle rol alıyor. İşte Mihrimah Cankur'un fotoğrafları ve hakkında merak edilen bilgiler...

29 Mart Perşembe günü seyirci karşısına çıkan Avlu, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar dev platosu ile de dikkatleri üzerine çekti. Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun ilk bölümünün yayınlanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Mihrimah Cankur projede Demet Evgar, Ceren Moray gibi isimlerle rol alıyor. İşte Mihrimah Cankur'un fotoğrafları ve hakkında merak edilen bilgiler...

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Mihrimah kaç yaşında? 6,5 Hangi okula gidiyor? İstanbul Küçükçekmece İsmet Birgül İlkokulu Hem sete hem okula nasıl vakit ayırabiliyor? 8’de okula gidiyorum, saat 14:00’de okuldan çıkıyorum sete gidiyorum. Set aralarında da ödevimi yapıyorum En zorlandığı ders hangisi? Matematik En çok hangi oyunu seviyor? Yağ satarım bal satarım Ve hangi rengi seviyor? Kırmızı Twitter

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Hangi takımı tutuyor? Beşiktaş Kardeşi var mı tek çocuk mu? Abim ve 2,5 yaşında kardeşim var.



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