Avlu dizisi yorumları nasıl, Avlu dizisi güzel mi izleyici yorumları ne? Star Tv'de bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Avlu dizisi günler öncesinden oyuncu kadrosuyla konuşulmaya başladı. Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Monay başrollerde. Avlu dizisi yorumlarına bakıldığında ise izleyici diziyi beğenmiş, sosyal medyada yapılan yorumlar olumlu, özellikle oyuncuların performansı izleyicinin gözünden kaçmamış.
Avlu yorumlarına bakıldığında izleyici 3 kişinin performansı üzerinde duruyor. Birincisi oyunculuğu ile her zaman tam not alan Ceren Monay (Azra Kaya), ikincisi Nursel Köse (Kudret) ve son olarak cezaevine iftira sonucu düşen Demet Evgar (Deniz Demir). Avlu dizisi yorumları, izleyici düşünceleri ve Avlu dizisi oyuncular tam kadro haberimizde.
AVLU DİZİSİ KONUSU: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. utuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
DENİZ DEMİR – Demet Evgar
Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte aşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.
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