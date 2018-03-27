Avlu dizisi çekimleri için dev plato kuruldu

Geri sayım başlayan ve 29 Mart Perşembe günü seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Avlu, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar dev platosu ile de çok dikkatleri üzerine çekti

Avlu dizisi çekimleri için dev plato kuruldu

Geri sayım başlayan ve 29 Mart Perşembe günü seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Avlu, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar dev platosu ile de çok dikkatleri üzerine çekti. Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. İşte merakla beklenen dizinin çekimleri için özel olarak hazırlanan dev plato hakkında detaylar...

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Avlu dizisi çekimleri için dev plato kuruldu

4 aylık bir çalışma süreci ile hazırlanan platonun yapımında 70 kişilik bir ekip çalıştı. Avlu’nın platosu, 4.500m2’lik bir alanda yer alıyor, dekor kurulumuna ilk başlandığında zemini düzeltmek için 240m3 beton kullanıldı. Duvarlar içinse 2000m2 ytong duvarlar örüldü.Yapımında iki ton boya kullanılan avlunun dış duvarları için kapalı ve açık alanlarda 2000 metre dikenli / jiletli tel kullanıldı.

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Avlu dizisi çekimleri için dev plato kuruldu

Gerçekçiliği ile ön plana çıkan dekorasyonda en ufak detaylar bile düşünüldü. Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor. İşte platonun yapım aşamasından yansıyan diğer kareler...

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Avlu dizisi çekimleri için dev plato kuruldu

Geri sayım başlayan ve 29 Mart Perşembe günü seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Avlu, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar dev platosu ile de çok dikkatleri üzerine çekti. Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. İşte merakla beklenen dizinin çekimleri için özel olarak hazırlanan dev plato hakkında detaylar...

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