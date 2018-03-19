Avengers: Infinity War'dan Türkçe dublajlı heyecan dolu yeni fragman

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nda yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlike altındadır. Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı), 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.

Yayınlanan fragmanda Kara Dul'un artık sarışın olduğunu, Kaptan Amerika'nın geri döndüğünü, Örümcek Adam'ın 'örümcek sezgilerinin' geliştiğini görüyoruz. Demir Adam ise duygusal olarak oldukça sarsılmış görünüyor. Scarlet Witch ile Vision arasındaki romantizm de nihayet tomurcuklanmış.

Dünya'yı tehdit eden Thanos'un kötü adam kadrosunda yer alan Corvus Glaive, Proxima Midnight, Cull Obsidian ve Ebony Maw'dan oluşan The Black Order'a karşı bu savaşta pek çok süper kahraman yer alacak.

Şu an için bildiklerimiz; Iron Man olarak Robert Downey Jr., Hulk olarak Mark Ruffalo, Black Widow olarak Scarlett Johansson, Kaptan Amerika olarak Chris Evans, Thor olarak Chris Hemsworth, Scarlet Witch olarak Elizabeth Olsen, Örümcek Adam olarak Tom Holland, Kaptan Amerika'nın silah arkadaşı Bucky Barnes olarak Sebastian Stan, Falcon olarak Anthony Mackie, Ant-Man olarak Paul Rudd, Hawkeye olarak Jeremy Renner ve Vision olarak Paul Bettany Yenilmezler ekibi olarak kadroda yer alıyor.

Yenilmezler'e dahil olan Black Panther rolündeki Chadwick Boseman filmde kendi ekibini de yanında getiriyor. Black Panther evreninden M'Baku/Man Ape rolündeki Winston Duke ve Okoye rolündeki Danai Gurira da filmde boy gösterecek. Thor'un üvey kardeşi Loki rolündeki Tom Hiddleston, S.H.I.E.L.D. yöneticisi Fury rolünde Samuel L. Jackson ve onun yardımcısı Maria Hill rolündeki Cobie Smulders, Petter Potts rolüyle Gwyneth Paltrow da kadrodaki yerlerine geri dönüyor.

Galaksinin Koruyucuları ekibinden ise Star-Lord olarak Chris Pratt, Gamora olarak Zoe Saldana, Drax olarak Dave Bautista, Rocket Raccoon olarak Bradley Cooper, Groot olarak Vin Diesel ve Mantis olarak Pom Klementieff boy gösterecek. Filmin kötü adamı Thanos olarak Josh Brolin'i göreceğimiz filmde Doktor Strange rolünde Benedict Cumberbatch de yer alıyor.

İki bölüm olarak seyircilerle buluşacak olan filmin ilk bölümü Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.