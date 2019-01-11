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Avcılar'da bir ortaokulun bodrum katında skandal görüntüler

Avcılar'da bir ortaokulun bodrum katında skandal görüntüler

AVCILAR’da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında sürekli olarak kavga ettikleri, diğer öğrencilerin de kavga anını cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 16:10 - Güncelleme: 11-01-2019 16:10

Ortaya atılan skandal iddiaya ilişkin kavga eden kız öğrencilerin videosu ortaya çıktı. Görüntülerdeki olayların sürekli yaşandığını ileri süren veliler ise duruma yetkililerin el koymasını istiyor.

DİĞERLERİ DE KAVGAYI KAMERAYA ALIYOR: Olay, Deniz Köşkler Mahallesi’nde bulunan bir ortaokul içinde yaşandı. İddiaya göre, ortaokulun içerisindeki öğrenciler okulun bodrum katında sürekli olarak kavga ediyor. Kız öğrencilerin birbirleri ile kavgası ise başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydediliyor.

DEFALARCA BENZER OLAY YAŞANDI: Yaşanan olayda çevrede hiçbir sorumlu öğretmenin olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı. Velilerin iddiasına göre aynı okulda defalarca kez benzer olaylar yaşandı. Yine yetkililerin konuyla ilgilenmediği ifade eden veliler, genellikle güçlü öğrencilerin zayıf öğrencilere şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kız öğrencinin diğerini tehdit ettiği ve sonrasında saç saça baş başa kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine kız öğrencilerin kavga etmesi ve diğer öğrencilerin ayırmaya çalışmaları görülüyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • GÜVEN DENEDİ 11 Ocak 2019 16:46 İÇİŞLERİ BAKANI DEMİŞ Kİ... Soylu: ''Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu telefonuna indirsin..'' HAYIR HAYIR KESİNLİKLE İNDİRMEM.. SANA GÜVENMİYORUM...

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