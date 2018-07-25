AUZEF tek ders sınavı ne zaman İstanbul Üniversitesi tek ders sınavı

AUZEF tek ders sınavı ne zaman sorusu öğrencilerin yeni gündemi oldu. BÜT sınavından kalan öğrencilerin gireceği AUZEF BÜT sınavı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AUZEF tek ders sınavı hakkında yeni haberler ve tek ders sınav tarihi bilgisi haberimizde olacak.

SINAV SONUCU İTİRAZ NASIL YAPILIR: Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

TEK DERS SINAVI NEDİR: Tek ders sınavları mezun durumundaki öğrencilerin girebileceği sınavdır.

*Öğrenci eğitim-öğretim hayatı boyunca tüm dersleri geçmiş herhangi bir dönemin sadece bir dersinden kalmış olmak gerekir.

*Tek ders sınavlarında dönem ayrımı gözetilmez. Bahar dönemi sınavına güz döneminde, güz dönemi sınavına bahar döneminde girilebilir.

*Tek ders sınavına girebilmek için “Devamlı Öğrenci” olmak gerekir.

*Tek ders sınavları dönem sonunda telafi sınavları harf notlarının ilanından sonra gerçekleşir.

*Tek ders sınavı tarihleri dönem başında Akademik takvimde belirtilir.

*Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile 2017 – 2018 eğitim öğretim yılından itibaren AUZEF’e devredilmiş uzaktan eğitim programlarındaki öğrenciler (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo TV ve Sinema, *Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık) tek ders sınavı başvurusu için ‘Tek Ders Sınavı Kılavuzu’ndaki adımları takip ederek başvuru yapacaktır.