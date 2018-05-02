AUZEF OYS giriş sınav sonuçları-İstanbul Üniversitesi vize sonucu

İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. 22 Nisan Pazar günü sabah oturumu ile yapılan AUZEF sınav sonuçlarının bu cuma, yani 4 Mayıs'a kadar AUZF OYS sayfasında erişime açılması bekleniyor. AUZEF sınav sonuç bilgisini adaylar TC şifresi ile sorgulayacak. İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sınav sonuç bilgisi çıktısı adayların adresine posta ile gönderilmeyecek, sonuçlar online olarak AUZEF OYS sayfasında ve https://acikogretim.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilecek.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor.

İstanbul Üniversitesi açıköğretim yarıyıl sonu bitirme sınavı yani final sınavı ise 26 Mayıs-27 Mayıs'ta yapılacak. Yarıyıl sonu telafi sınavları ise 30 Haziran-1 Temmuz arasında yapılacak.