Audi S6 Quattro ve Lada Niva'nın müthiş kapışması!

Türkiye’de hatırı sayılır hayran kitlesi bulunan Lada Niva, imza olmuş bir dört çeker sistemine sahip Audi S6 karşısında nispeten başarılı bir duruş sergiledi. Arazi araçları arasında fiyat/performans sınıfında hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Lada Niva ile dört tekerlekten çekiş sistemi denildiğine akla ilk gelen seçeneklerden olan Quattro‘yu buz üstüne mücadele için bir araya getiren videoda, Niva gönüllerin şampiyonu olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

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