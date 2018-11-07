ATV'ye çıkan Safiye Hanım şok etti oğlu baldızını babasıyla evlendirmek istedi

ATV'deki Esra Erol'da programına katılan Safiye Aktaş, 54 yıllık eşinin oğluyla birlikte kendisini sokağa attığını ve oğlunun baldızını babasıyla evlendirmek istediğini ileri sürdü.

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programına katılan Safiye Aktaş'ın hikayesi izleyen herkesi şoke etti. Eşi Abdullah Aktaş ve oğlu İsa Aktaş tarafından sokağa atıldığını söyleyen Safiye Hanım, kocasının gelininin ablasıyla evlenmek istediğini ileri sürdü. Programın ilerleyen bölümünde kan donduran gerçekler de bir bir ortaya çıktı. Twitter

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Oğlu Musa Aktaş'la stüdyoya konuk olan 54 yıllık evli 4 çocuk annesi Safiye Hanım, büyük oğlu İsa Aktaş'ın gelini Dudu Aktaş ile birlikte kendisini dövdüğünü ve kocası Abdullah Aktaş'ı Dudu Hanımın ablası Bedriye Tepegöz ile evlendirmek istediklerini söyledi. Twitter

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Safiye Hanımın küçük oğlu Musa Aktaş da annesinin söylediklerinin doğru olduğunu dile getirdi. Abisi ve yengesinin annesini sopayla dövdüğünü belirten Aktaş, şunları ifade etti; Twitter

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