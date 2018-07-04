ATV'nin Sen Anlat Karadeniz'in de ayrılan ayrılana şok veda!

Sen Anlat Karadeniz'de bir ayrılık daha! ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'de daha önce Gözde Kansu dizisinde ayrılmış daha sonra şok ayrılık haberleri gelmeye devam etmişti. Sen Anlat Karadeniz yine ayrılık haberleriyle gündemde.

ATV'nin Sen Anlat Karadeniz'in de ayrılan ayrılana şok veda!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reyting rekorlarına imza atıp, Diriliş Ertuğrul'u bile geride bırakan Sen Anlat Karadeniz dizisinde neler oluyor. Daha önce de Gözde Kansu ve yapım ekibinden isimlerin ayrılık haberleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz'de ayrılan ayrılana.

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ATV'nin Sen Anlat Karadeniz'in de ayrılan ayrılana şok veda!

Sinegraf imzalı dizinin geçtiğimiz günlerde Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav ile birlikte yönetmenliğini yapan Emre Kabakuşak’ın diziden ayrıldığı ve yerine Veli Çelik’in geldiği haberleri konuşulmuştu. Henüz dizinin müdavimleri bu şoku atlatamadan ikinci bir kulis haberi daha ortalığı karıştırdı!

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ATV'nin Sen Anlat Karadeniz'in de ayrılan ayrılana şok veda!

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, Yayınlandığı Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizinin bu kez de senaristlerinin değiştiği haberleri sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü! Sezon ortasında ekrana gelmeye başlayan ve 21. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ekibindeki değişimler izleyiciyi endişelendiriyor.



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ATV'nin Sen Anlat Karadeniz'in de ayrılan ayrılana şok veda!

Dizinin başından beri hikayeyi yazan ve senaristliğini yapan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in projeden ayrıldığı ve yeni sezon için yeni senaristler arandığı bilgisi, diziyi izleyenleri iyice endişelendirdi. Yeni sezonda aynı tadı bulamayacaklarını düşünen izleyiciler, sosyal medyada adeta kazan kaldırdı.



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