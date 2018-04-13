ATV'nin o dizisi sezon sonu final gerçekten beklenmiyordu

ATV'de neler oluyor? Öyle bir final haberi geldi ki izleyici bu kadar iyi reytinglere neden final kararı verildiğini anlamayacak bile. ATV sevilen o dizi için bu yıl sonu final kararı verebilir. Peki ATV'nin hangi dizisi final yapacak?
İlk kurbanlardan birinin 8.Gün olması bekleniyor malumunuz. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Burcu Biricik ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı 8.Gün kendini reytinglerde toparlayamayınca hedef tahtası haline geldi.
Masum Değiliz büyük olay yarattı. Yayından kalktı, elde stok bölüm var derken, Masum Değiliz'in yaz aylarında yenide başlayacağı açıklandı. Şimdi herkesi yine çok şaşırtacak bir final haberi daha geldi... Mesut Yar bugün köşesinde bitmesi sürpriz olacak o diziyi yazdı...
'O DA MI BİTİYOR? “Kanatsız Kuşlar”, atv’nin sevilen işlerinden biriydi. Böyle geçmiş zaman ekiyle konuşmamın nedeni dizinin kısa bir süre sonra final yapma kararı alması... Açıkçası “Kanatsız Kuşlar”, “gitti gidecek” listemde yoktu. Bu benim için de sürpriz oldu diyebilirim.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER