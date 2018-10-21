ATV'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıl almaz ölümün detayları ortaya çıktı

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç bir şekilde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Arif Gözde'nin ölümünün arkasındaki detaylar bir bir ortaya çıktı.

ATV'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıl almaz ölümün detayları ortaya çıktı

Ankara'daki evinde ağzı bantlı, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı bir şekilde yerde hareketsiz yatarken bulunan 33 yaşındaki Arif Gözde'nin bir cinayete kurban gidip gitmediği merak konusuydu. ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu korkunç ölümün perde arkası bir bir ortaya çıktı.

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ATV'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıl almaz ölümün detayları ortaya çıktı

Müge Anlı, programa katılan Arif Gözde'nin ailesine evlatlarının cinayete kurban gitmediğini, intihar ettiğini açıkladı. Gözde'nin annesinin, "Bir insan ayağını bağlayabilir ama ellerini nasıl bağlayacak?" sorusu karşısında ise Müge Anlı şunları söyledi;

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ATV'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıl almaz ölümün detayları ortaya çıktı

"Ben de ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bunların hepsini nasıl yapabildiğini ben öğrendim ama ekranda örnek olmaması için anlatamayacağım."

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ATV'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıl almaz ölümün detayları ortaya çıktı

İKİ TANE MEKTUP YAZMIŞ: Öte yandan Arif'in cesedinin yanında iki tane mektubun bulunduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, Arif'in intihar etmeden önce bir tane devlete bir tane de ABD'de yaşayan kız arkadaşına mektup yazdığını açıkladı.

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