atv'nin Hercai dizisi daha başlamadan karıştı Bir ayrılık bir transfer

atv'nin yeni dizisi Hercai'de sular durulmuyor. Mardin'de çekimlere başlayan usta yönetmen Cemal Şan geçen cuma sosyal medyadan yaptığı "Hercai dizisi ile hiçbir ilişkim kalmamıştır. Görevi teslim alacak yönetmen arkadaşa başarılar dilerim" açıklamayla dizi ekibinden ayrıldığını duyurmuştu.
Usta oyuncu Servet Pandur projeden ayrıldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşıma: "Sevgili takipçilerim Hercai dizisiyle herhangibir ilişkim kalmamıştır. Bu yüzden etiketleme yapmazsanız çok sevinirim. Projedeki tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." notunu düşerek önceki akşam duyurdu.
Feride Çetin Kimdir Kaç Yaşında Nereli?
Feride Çetin 5 Kasım 1980 senesinde İstanbul’da hayata gelmiş bir isimdir.Aslen Bulgaristan Göçmeni olan oyuncu 2011 senesinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Radyo Tv Sinema bölümünden mezun olmuştur.Ardından Yüksek Lisans için Marmara Üniversitesi’ne yazılmıştır.Halen Marmara Üniversitesinde Lisansüstü eğitim alıp doktora yapmaktadır.
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