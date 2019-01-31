atv'nin Hercai dizisi daha başlamadan karıştı Bir ayrılık bir transfer

Mia Yapım'ın atv için hazırladığı 'Hercai' dizisinin çekimleri yeni yönetmeni Cem Karcı ile sil baştan çekilmeye başlanırken diziden ayrıldığını duyuran Servet Pandur'un yerine diziye Feride Çetin dahil oldu. Peki Feride Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında?

atv'nin yeni dizisi Hercai'de sular durulmuyor. Mardin'de çekimlere başlayan usta yönetmen Cemal Şan geçen cuma sosyal medyadan yaptığı "Hercai dizisi ile hiçbir ilişkim kalmamıştır. Görevi teslim alacak yönetmen arkadaşa başarılar dilerim" açıklamayla dizi ekibinden ayrıldığını duyurmuştu. Twitter

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Usta oyuncu Servet Pandur projeden ayrıldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşıma: "Sevgili takipçilerim Hercai dizisiyle herhangibir ilişkim kalmamıştır. Bu yüzden etiketleme yapmazsanız çok sevinirim. Projedeki tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." notunu düşerek önceki akşam duyurdu. Twitter

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Servet Pandur'un yerine ise 'Hercai' dizisinin kadrosuna Feride Çetin dahil oldu.



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