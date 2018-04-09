ATV'nin efsanesi çöküyor! Eğer bu doğruysa isyan çıkar

ŞİKAYETLER İZLEYİCİ SOĞUTTU MU? Başladığı günden bu yana gündemden düşmeyen ve olayların hiç bitmediği dizi, son dönemde gözden yavaş yavaş düşmeye başladı. Artık diziyle ilgili o kadar da çok haberler yapılmıyor ve şiddet sahneleri de o kadar da etkili olmuyor.



