ATV'nin efsanesi çöküyor! Eğer bu doğruysa isyan çıkar

Son günlerde deyim yerindeyse her kanalda 'mantar gibi türeyen' dizilere hepimiz alıştık. Birçoğu saman alevi gibi birkaç bölüm sonra söndü. Bazıları yayından kalktı ruhumuz bile duymadı.

ATV'nin efsanesi çöküyor! Eğer bu doğruysa isyan çıkar

Son günlerde deyim yerindeyse her kanalda 'mantar gibi türeyen' dizilere hepimiz alıştık. Birçoğu saman alevi gibi birkaç bölüm sonra söndü. Bazıları yayından kalktı ruhumuz bile duymadı. ATV'de yeni sezonda 'modaya' uyup neredeyse her hafta yeni bir dizi soktu yayına. Ama şüphesiz en dikkat çeken dizisi Sen Anlat Karadeniz oldu.

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ATV'nin efsanesi çöküyor! Eğer bu doğruysa isyan çıkar

Seyirci adeta büyülenmiş gibi kenetlendi diziye. Yeni bölüm fragmanları en çok arananlar listesinde oldu. Peki ama seyirci şimdi neden yavaş yavaş diziden soğumaya başladı? Reytinglere bakıldığında dizi yine üst sıralarda. Hatta Çarşamba günlerinin efendisi Dirliş'le kafa kafaya.

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ATV'nin efsanesi çöküyor! Eğer bu doğruysa isyan çıkar

ŞİKAYETLER İZLEYİCİ SOĞUTTU MU? Başladığı günden bu yana gündemden düşmeyen ve olayların hiç bitmediği dizi, son dönemde gözden yavaş yavaş düşmeye başladı. Artık diziyle ilgili o kadar da çok haberler yapılmıyor ve şiddet sahneleri de o kadar da etkili olmuyor.

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ATV'nin efsanesi çöküyor! Eğer bu doğruysa isyan çıkar

11 bölümü geride bırakan dizi şiddet ve dayak sahneleriyle şikayet üstüne şikayet aldı. Bu durumda aslında dizinin reytingine olumlu etki yaptı.

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