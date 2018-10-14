ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, deliler gibi aşık olduğu Yılmaz'ın öldüğünü zannediyor. Onun için Allah'a dua ederken Demir bir anda arkada beliriyor. Bu arada genel af çıkıyor ve Yılmaz cezaevinden çıkıyor.