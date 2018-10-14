ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Yılmaz'ın akıl hocalığını yapacak olan sürpriz isim ise dikkatlerden kaçmadı.

ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümü ile geçtiğimiz perşembe günü ekrana geldi. Dün ise dizinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu fragmanla birlikte Bir Zamanlar Çukuruova'ya bomba bir ismin daha dahil olduğu ortaya çıktı.

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ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

YILMAZ'IN AKIL HOCASI KEREM ALIŞIK: Yeni bölümde Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Bu arada diziye usta oyuncu Kerem Alışık dahil oluyor ve Yılmaz'a akıl hocalığı yapıyor.

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ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, deliler gibi aşık olduğu Yılmaz'ın öldüğünü zannediyor. Onun için Allah'a dua ederken Demir bir anda arkada beliriyor. Bu arada genel af çıkıyor ve Yılmaz cezaevinden çıkıyor.

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ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

Yılmaz'ın ilk hedefi ise sevdiği kadının baskıyla evlendiği Demir!

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