ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz isim! Yılmaz'ın akıl hocasına bakın

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümü ile geçtiğimiz perşembe günü ekrana geldi. Dün ise dizinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu fragmanla birlikte Bir Zamanlar Çukuruova'ya bomba bir ismin daha dahil olduğu ortaya çıktı.
YILMAZ'IN AKIL HOCASI KEREM ALIŞIK: Yeni bölümde Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Bu arada diziye usta oyuncu Kerem Alışık dahil oluyor ve Yılmaz'a akıl hocalığı yapıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, deliler gibi aşık olduğu Yılmaz'ın öldüğünü zannediyor. Onun için Allah'a dua ederken Demir bir anda arkada beliriyor. Bu arada genel af çıkıyor ve Yılmaz cezaevinden çıkıyor.
Yılmaz'ın ilk hedefi ise sevdiği kadının baskıyla evlendiği Demir!
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