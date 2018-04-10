ATV'den tarihe geçen karar apar topar yayından kaldırdı!

Sloganı 'Dizi ATV'de izlenir' olan ATV, izleyici daha sıradaki bölümü izlemeden o diziyi apar topar yayından kaldırdı. Final yapması beklenen o dizinin sessiz sedasız yayından kaldırılması şoke etti. Peki yayından kaldırılan o dizi hangisi?

Slogan 'Dizi ATV'de izlenir' tabi kanalı açtığınızda diziyi bulabilirseniz. Televizyon dünyası hayli acımasız. Emek, çalışma, çaba gözetilmeden büyük umutlarla başlayan ve birçok insana ekmek kapısı olan diziler pat diye bitiriliyor. Eğer bir dizi kanalına kazandırmıyorsa, dizi çöplüğünü boylamak zorunda. Nitekim ATV'nin o dizisi o çöplüğün yolunu tutmaktan kendini koruyamadı. ATV şok bir karar aldı ve o dizinin finalini bile vermeden yayından kaldırdı. Twitter

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8.GÜN KURBANLAR ARASINDA; ATV'nin sezon ortası büyük umutlarla başlattığı, başrollerinde Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy ve Ceyda Düvenci gibi isimlerin yer aldığı 8.gün hala topun ağzında malumunuz. 8. Gün dizisi hala çırpınıyor ama onun için de umutlar çok az.



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Ayrıca ATV'nin 8.Gün için, sevilen dizi Bahtiyar Ölmez'i kurban ettiğini hatırlatmak gerek. ATV biribiri ardına bu dizileri yayından kaldırıyor, final yaptırıyor. Ve şimdi sıra ona geldi. ATV o diziyi sessiz sedasız yayından kaldırdı. Twitter

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