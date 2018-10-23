ATV'den sürpriz karar! Hangi iddialı dizi final yapıyor?

FOX'un Bir Deli Rüzgar, Kanal D'nin Bir Umut Yeter dizilerinin ardından, bir final kararı da ATV'den geldi. ATV'nin iddialı dizisi Can Kırıkları için final kararı alındı.

ATV'nin iddialı dizisi Can Kırıkları için final kararı alındı. Başrollerini Hande Doğandemir, Funda Eryiğit, Seçkin Özdemir ve Alican Yücesoy gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizinin 4. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Twitter

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Leyla ve Zeynep adlı iki polisin etkileyici hikâyesini ekrana taşıyan dizi, Çukur, Söz ve Yasak Elma'ya karşı reyting savaşı veriyordu. Twitter

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NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları, bir cinayetin suç ortağı olan ve hayatları geri dönülemez bir şekilde değişen iki polisin hikayesini ekrana taşıyor. Twitter

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