ATV'den sürpriz karar en iddialı dizisi için final kararı aldı

FOX'un Bir Deli Rüzgar, Kanal D'nin Bir Umut Yeter dizilerinin ardından, bir final kararı da ATV'den geldi. ATV'nin iddialı dizisi Can Kırıkları için final kararı alındı.

ATV'den sürpriz karar en iddialı dizisi için final kararı aldı

ATV'nin iddialı dizisi Can Kırıkları için final kararı alındı. Başrollerini Hande Doğandemir, Funda Eryiğit, Seçkin Özdemir ve Alican Yücesoy gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizinin 4. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

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ATV'den sürpriz karar en iddialı dizisi için final kararı aldı

Leyla ve Zeynep adlı iki polisin etkileyici hikâyesini ekrana taşıyan dizi, Çukur, Söz ve Yasak Elma'ya karşı reyting savaşı veriyordu.

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ATV'den sürpriz karar en iddialı dizisi için final kararı aldı

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları, bir cinayetin suç ortağı olan ve hayatları geri dönülemez bir şekilde değişen iki polisin hikayesini ekrana taşıyor.

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ATV'den sürpriz karar en iddialı dizisi için final kararı aldı

Alican Yücesoy’un üvey baba eziyetiyle büyüyen ve hayatta kalmak için acımasız bir adama dönüşen Cihan Karadağ’ı canlandırdığı Can Kırıkları’nda iki kadın polise ise Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit hayat veriyor.

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