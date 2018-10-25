ATV'de şok ifşalar Nazlı Tanrıkulu kimdir mazisindeki tecavüz olayı

Nazlı Tanrıkulu aradan geçen 2 aylık süreçte oğlunu Ali Karacan'a göstermeyince, işadamı da mahkeye gitti. Ali Karacan'ın iddiasına göre Nazlı Tanrıkulu oğlunu göstermek için ondan para istiyordu. Karacan bu talebi kabul etmediği için de oğlu ile görüşemiyordu. İstanbul Anadolu 15.Aile Mahkemesi 15.08.2018 tarihli 2018/652 kararında Ercüment Karacan'ın babasına daha önceden planlamış olduğu tatil için teslimine karar verdi.