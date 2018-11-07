ATV'de Safiye Hanımın şoke eden hikayesi oğlu baldızını babasıyla evlendirmek istedi

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programına katılan Safiye Aktaş'ın hikayesi izleyen herkesi şoke etti. Eşi Abdullah Aktaş ve oğlu İsa Aktaş tarafından sokağa atıldığını söyleyen Safiye Hanım, kocasının gelininin ablasıyla evlenmek istediğini ileri sürdü. Programın ilerleyen bölümünde kan donduran gerçekler de bir bir ortaya çıktı.

Oğlu Musa Aktaş'la stüdyoya konuk olan 54 yıllık evli 4 çocuk annesi Safiye Hanım, büyük oğlu İsa Aktaş'ın gelini Dudu Aktaş ile birlikte kendisini dövdüğünü ve kocası Abdullah Aktaş'ı Dudu Hanımın ablası Bedriye Tepegöz ile evlendirmek istediklerini söyledi.

Safiye Hanımın küçük oğlu Musa Aktaş da annesinin söylediklerinin doğru olduğunu dile getirdi. Abisi ve yengesinin annesini sopayla dövdüğünü belirten Aktaş, şunları ifade etti;

"Babam anneme boşanma davası açtı. Mahkeme de evi anneme verdi. Annem eve girdikten on dakika sonra abim İsa Aktaş ile karısı Durdu Aktaş annemi sopayla öldüresiye dövmüşler. Anneme o günden sonra ben bakıyorum. "

Bu iddiaların ardından İsa Aktaş canlı yayına bağlanarak annesi ve kardeşinin yalan söylediğini ileri sürdü. Darp görüntülerinin montaj olduğunu iddia eden İsa Aktaş şunları dile getirdi;

"Kesinlikle yalan. İstediğiniz akrabalarıma sorabilirsiniz. Böyle bir şey varsa ben her türlü cezaya razıyım. O benim annemdir, baş tacımdır. Bütün bunların sebebi ise Musa Aktaş'tır. Onun hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Benim ticari ortamımla oynuyor."

İsa Aktaş, babası Abdullah Aktaş'ın şu anda Bedriye Tepegöz'le birlikte yaşadığı yönündeki iddialar karşısında ise "Baldızımı kardeşleri dışarı attı. Ona bakacak kimse olmadığı için ben bakıyorum" diyerek kendisini savundu.

İLK EŞİNİN GAYRİAHLAKİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞLER: Öte yandan programın ilerleyen dakikalarında İsa Aktaş'ın daha önce başka bir evlilik daha yaptığı ve bu evlilikten de bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. Musa Aktaş, ilk eşinin abisinden boşanmak istemediğini bu nedenle abisiyle babasının gizlice o kadının gayriahlaki fotoğraflarını çekerek boşanmaya zorladıklarını ve babası Abdullah Aktaş'ın bu nedenle 12 yıl hapis yattığını söyledi.