ATV'de ekranların çıkan Nazlı Tanrıkulu yardım istedi!

Eski mankenlerden Nazlı Tanrıkulu işadamı eski sevgilisi Ali Karacan hakkındaki iddialarını bu kez televizyon ekranlarına taşıdı. Nazlı Tanrıkulu 61 gündür 4 yaşındaki oğlunun göremediğini söyleyip Esra Erol'da'nın programına başvurdu. Nazlı Tanrıkulu 10 yıl birlikte yaşadığı işadamı sevgilisi Ali Karacan için 'şiddet' ithamlarında bulundu. Nazlı Tanrıkulu 2002 senesinde de bir tecavüz olayıyla gündeme gelmişti.

ÇOCUK İDDİASI NE? : Nazlı Tanrıkulu ile Ali Karacan'ın uzun süreli ilişkileri sırasında evlilik dışı bir çocukları oldu. Karacan ailesinin de rızasını alarak oğlu Ercüment Karacan'ı nüfusunu geçirdi. Evlilik bekleyen Nazlı Tanrıkulu geçen zamanda yüzüğü parmağına takamadığı gibi bir de şiddete maruz kaldığını iddia edip evi terketti.

Nazlı Tanrıkulu aradan geçen 2 aylık süreçte oğlunu Ali Karacan'a göstermeyince, işadamı da mahkeye gitti. Ali Karacan'ın iddiasına göre Nazlı Tanrıkulu oğlunu göstermek için ondan para istiyordu. Karacan bu talebi kabul etmediği için de oğlu ile görüşemiyordu. İstanbul Anadolu 15.Aile Mahkemesi 15.08.2018 tarihli 2018/652 kararında Ercüment Karacan'ın babasına daha önceden planlamış olduğu tatil için teslimine karar verdi.

DAYAK İDDİALARI : Nazlı Tanrıkulu, Esra Erol'un programında ise eski sevgilisi hakkında dayak iddialarında bulundu. İddiasına göre 10 yıl birlikte olduğu Ali Karacan oğluna hamileyken onu aldattı. Nazlı Tanrıkulu bunu ispatları ile birlikte ortaya çıkarınca da ondan dayak yedi. Eski manken bu yüzden evini terkettiğini ve ilişkiyi bitirdiğini öne sürdü.

  • Medya 25 Ekim 2018 12:54
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