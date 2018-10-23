Atv'de neler oluyor ana haber sunucusu Şebnem Sunar ayrıldı

Atv'de hafta sonu ana haberlerini sunan Şebnem Sunar Küçük ile yollar ayrıldı, Turkuvaz Medya'daki bu ayrılığın perde arkası merak ediliyor.

Atv'de 25. yılını deviren Şebnem Sunar Küçük artık yok. Küçük, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şebnem Sunar Küçük, veda mesajında şunları söyledi: "25. yılda hoşçakal Atv haber 3 ay önce bitti ama, elbette yolculuk devam edecek. O günden bu yana her gün usanmadan arayanlara, soranlara, resimlerde olan olmayan can arkadaşlarıma yürekten teşekkürler." Twitter

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Şebnem Sunar Küçük ayrıca, "Sevilmek, güvenilmek ne güzel! En yakın zamanda başka projelerle görüşmek üzere." diyerek yeni projelerinin olduğunu belirtti. 46 yaşındaki sunucunun yerine ise Atv'de Kahvaltı haberlerini sunan Nihan Günay getirildi. Günay, bir süre hem Kahvaltı Haberleri haberleri hem de Hafta Sonu Ana Haber Bültenini sunacak. Twitter

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ŞEBNEM SUNAR KÜÇÜK KİMDİR? : Şebnem Sunar Küçük, 6 Ocak 1972 doğumludur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan başarılı sunucu, Erenköy Kız Lisesi'nde mezun olmasının ardından, öğrenimini ABD'de devam ettirdi. Küçük, çocukluk yıllarında tiyatro, müzik ve spor ile yoğun olarak ilgilenmiştir. Twitter

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