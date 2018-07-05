ATV Sen Anlat Karadeniz patır patır dökülüyor diziden ayrılıyor!

Geçtiğimiz yayın döneminin en bomba işlerinden biri, ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz olmuştu. Yayınlandığı günden bu yana adından bolca söz ettiren, TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'u bile tahtından eden Sen Anlat Karadeniz, sezon biter bitmez kan kaybı yaşıyor. Geçtiğimiz gün ortaya atılan ayrılık iddiaları kesinleşti. İşte o açıklama.

Atv’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in yönetmen değişikliğinden sonra senarist değişikliğine de gidildiği ile ilgili iddilar gündemi sarsmıştı. Ancak bir kaç gündür yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin yapım firması Sinegraf’ı telefon yağmuruna tutan izleyenlere net bir yanıt verilmemişti.

AYRILIK KESİNLEŞTİ; Hikaye ve senaryoyu yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in diziden ayrılmasıyla, dizinin eski halini bulamayacaklarını düşünen izleyenler, sosyal medyada yorum yapmaya devam ederken,haber yine sosyal medyadan geldi. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem Instagram hesaplarından aynı mesajı yayınlayarak veda ettiler. Böylece söylentilerin de doğru olduğu ortaya çıktı.

BÖYLE VEDA ETTİLER; İşte Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in o açıklaması: “Yengem hasretteyuk. Binbir gece anlatalım isterdik, nasip yirmibir geceymiş. Muradımıza erelim dilerdik, nasip yarım kalmakmış. Şimdi “Sonsuza kadar mutlu yaşadılar ama ayrı ayrı” diyelim, “Aya bakın, biz aya bakıyoruz” diyelim, en iyisi “Yemin ettik yanarsak da nasip deyip susmaya” diyelim.



Karadeniz’den gitmek bizim kararımız değildi ama biz burda susarız o mevzuları, hikayelerimizi anlatmaya, türkülerimizi söylemeye başka denizler ararız belki, ama asla susulmayacak bir mevzu var ki, nefesler hala aramızda. Komşu evde, yan apartmanda, yukarı mahallede, manavın üst katında, öğretmenler odasında ya da hep önünden geçtiğiniz o binanın bodrumunda.



