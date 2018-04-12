ATV onu da yayından kaldırıp şoke etti işte son karar

ATV'nin büyük umutlarla başlattığı Masum Değiliz dizisi büyük bir fiyasko yaşayarak yayından kaldırılmıştı. Masum Değiliz'in elde kalan bölümlerinin akıbeti belli oldu. ATV'ni Masum Değiliz kararı ne oldu? İşte detaylar...

ATV onu da yayından kaldırıp şoke etti işte son karar

'Dizi ATV'de izlenir' sloganıyla yıllardır yoluna devam ATV'nin son aldığı yayından kaldırma kararı izleyiciyi şoke etmişti. ATV'nin peşi sıra gelen final kararları ve sezon sonu bitecek dizilerin yavaş yavaş belli olması, bu yayından kaldırmanın yanında sönük kalmıştı.

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ATV onu da yayından kaldırıp şoke etti işte son karar

8.GÜN BİTECEK; ATV'nin yeni dizilerinden 8.Gün'ün bitirileceği iddia ediliyor. Sebebi ise tabi ki düşük reytingler. ATV'nin büyük umutlarla bel bağladığı 8.Gün tam bir fiyasko oldu. Kesinlikle biteceği iddia ediliyor.

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ATV onu da yayından kaldırıp şoke etti işte son karar

VEDASI EN ÇOK ÜZEN O OLMUŞTU; Bahtiyar Ölmez, 8.Gün'e yer açmak için bitirilmişti. Ancak Bahtiyar Ölmez'in reytingleri 8.Gün'den kat be kat daha iyiydi. Ayrıca izleyici tarafından sevilen bir diziydi.

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ATV onu da yayından kaldırıp şoke etti işte son karar

SON KURBAN MASUM DEĞİLİZ; Masum Değiliz dizisi, ilk 2 bölümü çok kötü bir performans gösterince yayından kaldırılmıştı. Ancak Koliba Film tarafından yapılan açıklamada dizinin yaz ayında atv ekranlarında izleyici ile buluşacağı duyuruldu. Dizinin yaz aylarında ekrana gelmesi durumunda şansının daha yüksek olacağı zaten belirtilmekteydi.

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