ATV onu da yayından kaldırıp şoke etti işte son karar

VEDASI EN ÇOK ÜZEN O OLMUŞTU; Bahtiyar Ölmez, 8.Gün'e yer açmak için bitirilmişti. Ancak Bahtiyar Ölmez'in reytingleri 8.Gün'den kat be kat daha iyiydi. Ayrıca izleyici tarafından sevilen bir diziydi.