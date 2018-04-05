ATV olmaz denileni yapıyor! O dizinin fişini çekiyor erken final kapıda!

Son günlerde deyim yerindeyse 'mantar' gibi türeyen dizi furyasına yeni sezonda ATV'de uymuştu. Art arda birçok yeni diziyi yayına alan ATV'den geri adım mı geliyor? Büyük umutlarla başlanan hangi dizi reytinglere yenik düştü? ATV kadrosunda adeta yıldızlar geçidi olan hangi dizinin fişini çekmeye hazırlanıyor?
ATV final modasına uydu. Dizilerde büyük bir revizyona giden kanallardan biride ATV oldu. Sonra olarak Bahtiyar Ölmez’e final yaptıran ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bitmesi beklenen ATV bir dizisine daha final yaptırabilir. Tabi ki bu bizim iddiamız değil. Bu iddiayı ortaya atan televizyongazetesi.
Kısa bir süre önce Bahtiyar Ölmez dizisini bitiren ve bu sezon sonu başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve birçok diziyi bitireceği öngörülen ATV’nin o dizilerinden biri şimdiden belli oldu. ATV hangi diziyi bitirecek? İzleyicisi bu dizinin bitmesine çok üzülecek. Peki o dizi neden bitecek?
Kanallar eski, yeni demeden dizilerin ipini çekiyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. ATV’de onlardan biri. Rakipleri kadar fazla final kararı almasa da ATV’nin yeni alacağı final kararı şok etkisi yaratabilir.
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