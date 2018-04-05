ATV olmaz denileni yapıyor! O dizinin fişini çekiyor erken final kapıda!

Kısa bir süre önce Bahtiyar Ölmez dizisini bitiren ve bu sezon sonu başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ve birçok diziyi bitireceği öngörülen ATV’nin o dizilerinden biri şimdiden belli oldu. ATV hangi diziyi bitirecek? İzleyicisi bu dizinin bitmesine çok üzülecek. Peki o dizi neden bitecek?