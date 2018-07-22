ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

ATV yaz ekranında da, bir dizisini daha yayından kaldırdı. Reytingleri istenileni veremeyen o dizi final bile yapmadan ekranlara veda etti. Peki ATV'nin yayından kaldırılan o dizis hangisi?

ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

ATV, yaz ekranı, tatil dinlemedi bir diziyi daha yayından kaldırdı. Sezonda da birçok dizisini yayından kaldırdığı bilinen ATV, yaz tatilinde yayın hayatına başlayan o dizisini yayından kaldırdı.

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ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

ATV ekranlarında yaz ayları için planlanan Kocaman Ailem dizisi, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizinin final kararı izleyicileri üzdü

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ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, ne yazık ki beklentilerin altında kaldı.

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ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

8 bölüm ekranda kalabilen Kocaman Ailem, reytinglerinin düşük gelmesi ve haftalar geçmesine rağmen bir türlü düzelme olmaması nedeniyle yayından kaldırıldı.

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