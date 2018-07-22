ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

ATV, yaz ekranı, tatil dinlemedi bir diziyi daha yayından kaldırdı. Sezonda da birçok dizisini yayından kaldırdığı bilinen ATV, yaz tatilinde yayın hayatına başlayan o dizisini yayından kaldırdı.
ATV ekranlarında yaz ayları için planlanan Kocaman Ailem dizisi, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizinin final kararı izleyicileri üzdü
Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, ne yazık ki beklentilerin altında kaldı.
8 bölüm ekranda kalabilen Kocaman Ailem, reytinglerinin düşük gelmesi ve haftalar geçmesine rağmen bir türlü düzelme olmaması nedeniyle yayından kaldırıldı.
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