ATV o diziyi apar topar yayından kaldırdı tatil dinlemedi!

ATV yaz ekranında da, bir dizisini daha yayından kaldırdı. Reytingleri istenileni veremeyen o dizi final bile yapmadan ekranlara veda etti. Peki ATV'nin yayından kaldırılan o dizis hangisi?

ATV, yaz ekranı, tatil dinlemedi bir diziyi daha yayından kaldırdı. Sezonda da birçok dizisini yayından kaldırdığı bilinen ATV, yaz tatilinde yayın hayatına başlayan o dizisini yayından kaldırdı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

ATV ekranlarında yaz ayları için planlanan Kocaman Ailem dizisi, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizinin final kararı izleyicileri üzdü

Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, ne yazık ki beklentilerin altında kaldı.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 10