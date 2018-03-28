ATV o dizinin biletini kesti final kararı büyük şok yaratacak!

Final furyasına ATV uydu... Kısa bir süre önce Bahtiyar Ölmez dizisini bitiren ve bu sezon sonu başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve birçok diziyi bitireceği öngörülen ATV'nin o dizilerinden biri şimdiden belli oldu. ATV hangi diziyi bitirecek? İzleyicisi bu dizinin bitmesine çok üzülecek. Peki o dizi neden bitecek? İşte tüm bu soruların cevabı haberin devamında.
Kanallar eski, yeni demeden dizilerin ipini çekiyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. ATV'de onlardan biri. Rakipleri kadar fazla final kararı almasa da ATV'nin yeni alacağı final kararı şok etkisi yaratabilir.
ATV 'nin o dizisi de mi final yapacak? Kendisiyle yayınlanan başka diziler yüzünden reyting sonuçlarında gitgide en alt sıralara düşen o dizii hangisi.
8.GÜN İÇİN FİNAL KAPIDA; ATV’nin yeni başlayan iddialı dizisi 8. Gün’ün dün akşam ekranlara gelen 2. bölümü yine sınıfta kaldı. Başrollerini Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy ve Cem Davran’ın paylaştığı dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor.
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