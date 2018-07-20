atv iddialı dizinin fişini çekiyor

Yeni sezon öncesi dizi sektöründe hareketli günler yaşanırken atv cephesinden bir final haberi geldi.

atv iddialı dizinin fişini çekiyor

Yeni sezon öncesi dizi sektöründe hareketli günler yaşanırken atv cephesinden bir final haberi geldi. Kanalın perşembe günleri seyirciyle buluşan 'Kocaman Ailem' dizisi için final kararı alındı.

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atv iddialı dizinin fişini çekiyor

Yapımcılığına Mia Yapım'ın imza attığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekmişti. Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi ünlü isimleri buluşturan dizi, beklenen reyting rakamlarına ulaşamadı.

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atv iddialı dizinin fişini çekiyor

Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı 'Kocaman Ailem'in başrol oyuncusu Aksel Bonfil de dün ekrana gelen 7. bölümde projeye veda etmişti.

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atv iddialı dizinin fişini çekiyor

Bugün çıkan son reyting rakamları da yüzleri güldürmeyince iddialı projenin 8. bölümde bitirilmesine karar verildi.

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