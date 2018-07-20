atv iddialı dizinin fişini çekiyor

Yeni sezon öncesi dizi sektöründe hareketli günler yaşanırken atv cephesinden bir final haberi geldi. Kanalın perşembe günleri seyirciyle buluşan 'Kocaman Ailem' dizisi için final kararı alındı.

Yapımcılığına Mia Yapım'ın imza attığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekmişti. Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder ve Özlem Türkad gibi ünlü isimleri buluşturan dizi, beklenen reyting rakamlarına ulaşamadı.