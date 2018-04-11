ATV Eşkıya dizisinde şok Kimsesiz Yaşar ölecek mi izleyici çıldırdı

ATV'nin salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölümü şoke etti. Final sahnesinde silah doğrultulan Kimsesiz Yaşar ölecek mi? Oktay Kaynarca öyle bir paylaşım yaptı ki izleyenler köpürdü.

ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölümünün final sahnesi izleyiciyi adeta şoke etti. Bu sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakterleri Kimsesiz Yaşar ölecek mi? Olgun Şimşek'in diziden ayrılacağı söylentisi ortalığı karıştırdı. Oktay Kaynarca'nın yaptığı bir paylaşım ise iddiaları destekler nitelikte... Twitter

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SON BÖLÜMDE FIRTINALAR KOPTU : Oktay Kaynarca'nın dedikoduları coşturan paylaşımına gözatmadan önce Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gündeme oturan final sahnesine bir gözatalım. Kimsesiz Yaşar, Güneş'in masada öldürülmesinin ardından hedefe oturur. Hızır'dan 'ölmeden öldürmek' için izin alan Yaşar bunun için harekete geçtiğinde beklenmedik bir sürpriz yaşar. Yıllardır içten içe aşık olduğu kıza rastlar ve tüm dengesi bozulur.

; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölümünde Kimsesiz Yaşar'ın yaptığı taksi yolcuğuluğu sonrası indiği Kadıköy'de silahlar ona doğrultuldu. Twitter

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Dizinin final sahnesinde taksiden inen Kimsesiz Yaşar otomatik silahlarla onu izleyen rakiplerinin pususuna düşüyor. 98. bölüm bu şekilde bitince de izleyicinin aklına Olgun Şimşek'in diziden ayrıldığı ihtimali geldi. Bugün dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan gelen Olgun Şimşek'li bir paylaşım da bunu destekledi. Twitter

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