ATV Eşkıya dizisinde şok Kimsesiz Yaşar ölecek mi izleyici çıldırdı

ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölümünün final sahnesi izleyiciyi adeta şoke etti. Bu sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen karakterleri Kimsesiz Yaşar ölecek mi? Olgun Şimşek'in diziden ayrılacağı söylentisi ortalığı karıştırdı. Oktay Kaynarca'nın yaptığı bir paylaşım ise iddiaları destekler nitelikte...
SON BÖLÜMDE FIRTINALAR KOPTU : Oktay Kaynarca'nın dedikoduları coşturan paylaşımına gözatmadan önce Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gündeme oturan final sahnesine bir gözatalım. Kimsesiz Yaşar, Güneş'in masada öldürülmesinin ardından hedefe oturur. Hızır'dan 'ölmeden öldürmek' için izin alan Yaşar bunun için harekete geçtiğinde beklenmedik bir sürpriz yaşar. Yıllardır içten içe aşık olduğu kıza rastlar ve tüm dengesi bozulur.
; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98.son bölümünde Kimsesiz Yaşar'ın yaptığı taksi yolcuğuluğu sonrası indiği Kadıköy'de silahlar ona doğrultuldu.
Dizinin final sahnesinde taksiden inen Kimsesiz Yaşar otomatik silahlarla onu izleyen rakiplerinin pususuna düşüyor. 98. bölüm bu şekilde bitince de izleyicinin aklına Olgun Şimşek'in diziden ayrıldığı ihtimali geldi. Bugün dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan gelen Olgun Şimşek'li bir paylaşım da bunu destekledi.
İŞTE OKTAY KAYNARCA'NIN O PAYLAŞIMI; Kimsesiz Yaşar ölecek mi soruları kafalarda gezerken Oktay Kaynarca bu paylaşımı yaptı ve altına 'Demiştim...' notunu düştü. Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımı 'Kimsesiz Yaşar ölecek' yorumlarına neden oldu. Ardından dizinin izleyicisi yorum yağmuruna tuttu...
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