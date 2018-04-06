ATV dizi kıyımına devam ediyor o dizi için final çanları çalıyor

ATV bu kez hangi diziye final yaptıracak? Birbiri ardında gelen final haberleri üzerine bir final haberi daha gelebilir. ATV'nin çok sevilen bir dizisinin daha bitirilmesi gündemde. Peki ATV hangi diziyi bitirecek? İşte tüm detaylar...

ATV dizi kıyımına devam ediyor o dizi için final çanları çalıyor

Bir yandan diziler başlıyor bir yandan diziler bitiyor. Bu dönemede kadar oldukça sessiz kalan ATV'nin gelecek sezon özellikle dizileri husunda büyük bir atılım yapması söz konusu. Bu atılımlar için ise tabi ki yayın akışında yer açmalı ve yerlerine yenilerini koymalı kaldırılan veya bitirilen eski dizilerin. Peki şimdi ATV'nin hedefinde hangi dizi var?

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ATV dizi kıyımına devam ediyor o dizi için final çanları çalıyor

Yeni başlayan 8.gün dizisinin bitirilmesi söz konusu malumunuz. Dizinin bir türlü kendisini toparlayamayan reytingleri, ipinin çekilmesine az kaldığını gösteriyor. Bu furya devam edecek olursa birçok ATV dizisi gelecek sezonu göremeyebilir. Şimdilerde kulislerde bir dizinin daha bitirilmesi dedikoduları dolaşıyor. Peki ATV hangi diziyi bitirecek?

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ATV dizi kıyımına devam ediyor o dizi için final çanları çalıyor

AŞK VE MAVİ BİTİYOR MU; Emrah'ın dizisi olarak akıllarda yer edinen Aşk ve Mavi dizisi bu sezon sonu final mi yapacak? Eylül 2018 de yeniden başlayıp 2019 yılına dek devam mı edecek soruları merak ediliyordu.

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ATV dizi kıyımına devam ediyor o dizi için final çanları çalıyor

Öncelikle dizi bir sezon diye başlamasına rağmen uzatıldı ve 2. sezonunu oynuyor Atv de. Aşk ve Mavi dizisi çok tutuldu çok sevildi bu yüzden 1 sezonda bitecek dizi uzatılıp 2. sezonuna devam edildi. Dizinin gelecek sezonda yayınlanması bekleniyor ancak senaryoda sıkışıklık yaşanıyor.

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