ATV dizi kıyımına devam ediyor o dizi için final çanları çalıyor

Bir yandan diziler başlıyor bir yandan diziler bitiyor. Bu dönemede kadar oldukça sessiz kalan ATV'nin gelecek sezon özellikle dizileri husunda büyük bir atılım yapması söz konusu. Bu atılımlar için ise tabi ki yayın akışında yer açmalı ve yerlerine yenilerini koymalı kaldırılan veya bitirilen eski dizilerin. Peki şimdi ATV'nin hedefinde hangi dizi var?
Yeni başlayan 8.gün dizisinin bitirilmesi söz konusu malumunuz. Dizinin bir türlü kendisini toparlayamayan reytingleri, ipinin çekilmesine az kaldığını gösteriyor. Bu furya devam edecek olursa birçok ATV dizisi gelecek sezonu göremeyebilir. Şimdilerde kulislerde bir dizinin daha bitirilmesi dedikoduları dolaşıyor. Peki ATV hangi diziyi bitirecek?
AŞK VE MAVİ BİTİYOR MU; Emrah'ın dizisi olarak akıllarda yer edinen Aşk ve Mavi dizisi bu sezon sonu final mi yapacak? Eylül 2018 de yeniden başlayıp 2019 yılına dek devam mı edecek soruları merak ediliyordu.
Öncelikle dizi bir sezon diye başlamasına rağmen uzatıldı ve 2. sezonunu oynuyor Atv de. Aşk ve Mavi dizisi çok tutuldu çok sevildi bu yüzden 1 sezonda bitecek dizi uzatılıp 2. sezonuna devam edildi. Dizinin gelecek sezonda yayınlanması bekleniyor ancak senaryoda sıkışıklık yaşanıyor.
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