ATV acımıyor öyle bir dizi bitiyor ki karar şoke etti

Bir yandan diziler başlıyor bir yandan diziler bitiyor. Bu dönemede kadar oldukça sessiz kalan ATV'nin gelecek sezon özellikle dizileri husunda büyük bir atılım yapması söz konusu. Bu atılımlar için ise tabi ki yayın akışında yer açmalı ve yerlerine yenilerini koymalı kaldırılan veya bitirilen eski dizilerin. Peki şimdi ATV'nin hedefinde hangi dizi var?