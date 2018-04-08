ATV acımıyor öyle bir dizi bitiyor ki karar şoke etti

ATV bu kez hangi diziye final yaptıracak? Birbiri ardında gelen final haberleri üzerine bir final haberi daha gelebilir. ATV'nin bir dizisinin daha bitirilmesi gündemde. Peki ATV hangi diziyi bitirecek? İşte tüm detaylar...

ATV acımıyor öyle bir dizi bitiyor ki karar şoke etti

Bir yandan diziler başlıyor bir yandan diziler bitiyor. Bu dönemede kadar oldukça sessiz kalan ATV'nin gelecek sezon özellikle dizileri husunda büyük bir atılım yapması söz konusu. Bu atılımlar için ise tabi ki yayın akışında yer açmalı ve yerlerine yenilerini koymalı kaldırılan veya bitirilen eski dizilerin. Peki şimdi ATV'nin hedefinde hangi dizi var?

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ATV acımıyor öyle bir dizi bitiyor ki karar şoke etti

Yeni başlayan 8.gün dizisinin bitirilmesi söz konusu malumunuz. Dizinin bir türlü kendisini toparlayamayan reytingleri, ipinin çekilmesine az kaldığını gösteriyor. Bu furya devam edecek olursa birçok ATV dizisi gelecek sezonu göremeyebilir. Şimdilerde kulislerde bir dizinin daha bitirilmesi dedikoduları dolaşıyor. Peki ATV hangi diziyi bitirecek?

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ATV acımıyor öyle bir dizi bitiyor ki karar şoke etti

MASUM DEĞİLİZİ FİNAL YAPIYOR; Son günlerde art arda birçok yeni diziyi ekrana taşıyan fakat istediği başarıyı yakalayamayan ATV'den bir geri adım daha geldi. Geçtiğimiz günlerde büyük umutlarla başlanan Masum Değiliz dizisinin de fişinin çekileceği öğrenildi.

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ATV acımıyor öyle bir dizi bitiyor ki karar şoke etti

İlk kez 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelen ve lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaşın hikayesini anlatan Masum Değiliz dizisi, ilk bölümünde reytinglerde 20. sıraya yerleşerek deyim yerindeyse çakıldı.

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