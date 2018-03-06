ATV acımıyor o dizi finale sürükleniyor 'Artık baydı!'

Daha önce yeni gelen dizilerin hemen bitirildiğine çok defa şahit oldu. Türkiye'deki televizyon izleyicisi yeni gelen dizilere sabır kotasını çok az tanıyor ve eğer severse tam seviyor, sevmezse ipe götürüyor. Ancak bu ipe götürülme durumu sadece yeni diziler için geçerli değil. Öyle ki kendini yenilemeyen, sürekli kendini tekrarlayan dizilere de Türkiye'nin toleransı az.
Hal böyle olunca kanallar eski, yeni demeden dizilerin ipini çekiyor. Özellikle son zamanlarda çok fazla biten dizi haberi alıyoruz. Ama bunların birçoğu yeni başlayan dizilerdi ve kısa bir süre sonra yayından kaldırılanlardı. Ama şimdi sıra geldi ekranın kıdemli dizilerine. Sözün kısası şu ki; kendini geliştiremeyen, değiştiremeyen dizileri Türkiye sevmiyor.
ATV'nin sevilen bir dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Bu sezın sonu başlayan ve artık emektar diziler arasına giren ancak reytinglerde bir türlü günyüzü görmeyen o dizi hangisi?
CENNETİN GÖZYAŞLARI FİNAL Mİ YAPACAK; Son dönemlerde gençlerin başrol oynayıp da başarılı olduğu nadir dizilerden birisi Atv ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Cennetin Gözyaşları Dizisi. Son haftalara kadar ciddi manada reyting alarak gelen dizide 12 kasım bölümünden sonra düşüş başladı.
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