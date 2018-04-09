ATO'da sıcak saatler! Başkanvekiline yumruklu saldırı

ATO Başkanvekili Mustafa Deryal yumruklu saldırı düzenlendi.Mustafa Deryal'in aldığı yumrukla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

İHA ise Genel Kurul'da büyük kavga çıktığını ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) istifaların ardından başkanlık için Osman Gökçek adaylığını açıklarken, karşısına da ATO Meclis üyesi Mustafa Deryal’in rakip olarak çıkacağı belirtiliyordu.