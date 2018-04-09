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ATO'da sıcak saatler! Başkanvekiline yumruklu saldırı

ATO'da sıcak saatler! Başkanvekiline yumruklu saldırı

Ankara Ticaret Odası’da sıcak saatler yaşanıyor. Ankara Ticaret Odası’na (ATO) gelen bir grup ATO Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdı. Yumruklu saldırıda burnundan darbe Deryal hastaneye kaldırıldı. İHA ,ATO seçimlerinde kavga çıktığını ve yaralıların olduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 13:34 - Güncelleme: 09-04-2018 13:34

ATO Başkanvekili Mustafa Deryal yumruklu saldırı düzenlendi.Mustafa Deryal'in aldığı yumrukla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

İHA ise Genel Kurul'da büyük kavga çıktığını ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) istifaların ardından başkanlık için Osman Gökçek adaylığını açıklarken, karşısına da ATO Meclis üyesi Mustafa Deryal’in rakip olarak çıkacağı belirtiliyordu.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Kerim 09 Nisan 2018 14:16 Bildiğin zorba bunlar, eskiden de böyleydiler, şimdi de böyleler; can çıkar huy çıkmaz!

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