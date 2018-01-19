Atletinin içine binlerce arı sokan adam

Hindistanlı arıcının kovanlarındaki arılarla yaptığı gösteri büyük ilgi çekti. Korkusuz arıcı 15 yıldır bu işi yaptığını ve arı sokmasına bağışıklık geliştirdiğini söyledi. Hindistan'da yaşayan arıcı Suk Mahammad Dalal yaptığı korkusuz gösteri ile izleyenleri şaşkına çevirdi. 31 yaşındaki adam, kovandaki arıları avuçlayarak atletinin içinde doldurdu. Batı Bengal'de yaşayan profesyonel bal toplayıcısı Dalal, 15 yıldır bu işi yaptığını ve arı sokmasına karşı bağışıklık kazandığını söylüyor. Bazen arılar tarafından sokulduğunu ve dudaklarından hafif şişlikler olduğunu söyleyen adam herhangi bir ağrı hissetmediğini belirtti.

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