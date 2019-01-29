Atletico Madrid'in fizyoterapisti gözaltına alındı

Aklın sesi 29 Ocak 2019 13:29 Bütün futbolcular,mankenler,şarkıcı,Türkücü,rol yapanlar gibi hiç bir şey üretmeden,beyin yormadan iş yapan fakat yüksek miktarlardaki paralara yön verenlerin hepsi gözaltına alınsın.Millet bir para yüzü görsün.Akıllanalım.Boş top boş bombadan daha tehlikelidir.