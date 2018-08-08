Atiye'den iddialı çıkış: Türkiye'nin Janet Jackson'ı benim!

Güzel popçu Atiye, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. Yeni şarkısı Hisset ile dikkat çeken Atiye, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü pop şarkıcısı, “Türkiye’nin Janet Jackson’ı benim. Ona hayran büyüdüm. Michael Jackson aşığıydım. 90’larda Hakan Peker, Yonca Evcimik gibi Türk pop müziğinde dans eden önemli isimlerden sonra uzun bir boşluk var. 10-15 yıl hem şarkı söyleyip, hem dans eden birileri çıkmamıştı. Sonrasında ben çıktım” diye konuştu.
ATİYE KİMDİR?: Atiye 22 Kasım 1988 yılında Almanya'nın Bremen şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başladı. 8 yaşında Almanya'dan Amerika'ya taşınan Atiye ve ailesi, burada 6 ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşti. İzmir'e yerleşmelerinin ardından 1 yıl Hollanda'da CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Almanya-Bremen'de şan dersleri almaya başladı. Almanya'da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaptı.
2007 yılında henüz 17 yaşındayken ilk stüdyo albümü "Gözyaşlarım"ı yayınladı. Albümde hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılara yer veren Atiye, çıkış şarkısı "Don't Think" ile internette kısa zaman içerisinde popüler olmayı başardı. Bu şarkısıyla 2007 yılında düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı.
Ocak 2009'da 2. stüdyo albümü "Atiye" yi yayınladı. İnternet üzerindeki yasal müzik platformlarında üst sıralara çıkan şarkıcı aynı zamanda dönemin popüller dizilerinden biri olan "Küçük Sırlar" dizisinin jenerik müziğinide yaptı.
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