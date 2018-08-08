Atiye'den iddialı çıkış: Türkiye'nin Janet Jackson'ı benim!

Güzel popçu Atiye, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. Yeni şarkısı Hisset ile dikkat çeken Atiye, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü pop şarkıcısı, “Türkiye’nin Janet Jackson’ı benim. Ona hayran büyüdüm. Michael Jackson aşığıydım. 90’larda Hakan Peker, Yonca Evcimik gibi Türk pop müziğinde dans eden önemli isimlerden sonra uzun bir boşluk var. 10-15 yıl hem şarkı söyleyip, hem dans eden birileri çıkmamıştı. Sonrasında ben çıktım” diye konuştu.