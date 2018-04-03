Atiye organik gıda işine girdi

30 yaşındaki başarılı pop şarkıcısı Atiye ticaret hayatına atıldı. Medya'ya yansıyan bilgilere göre Atiye Avrupa'nın en büyük organik gıda markalarından birinin Türkiye'deki ilk şubesini İzmir'de açtı. Hem sesi hem fiziği hemde dansıyla her daim dikkatli üzerinde tutan Atiye, küçüklüğünden beri bilinçli ve organik beslenmeye önem verdiğini ifade etti.