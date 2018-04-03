Atiye organik gıda işine girdi

30 yaşındaki başarılı pop şarkıcısı Atiye ticaret hayatına atıldı. Medya'ya yansıyan bilgilere göre Atiye Avrupa'nın en büyük organik gıda markalarından birinin Türkiye'deki ilk şubesini İzmir'de açtı. Hem sesi hem fiziği hemde dansıyla her daim dikkatli üzerinde tutan Atiye, küçüklüğünden beri bilinçli ve organik beslenmeye önem verdiğini ifade etti.
Mekanında kullanılan ürünlerinin çoğunun da organik olmasına dikkat eden Atiye, yapay tatlandırıcı yerine meyve özlerinden elde edilen tatlandırıcılar kullanılmasına önem veriyor. Öte yandan mekanın tüm dekorasyon ve menüsüyle bizzat ilgilenen Atiye genel lansmanını da kendisi yapacak. Atiye 14 Nisan’da İzmir'de canlı performansıyla sevenleriyle buluşacak.
ATİYE KİMDİR?: Atiye 22 Kasım 1988 yılında Almanya'nın Bremen şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başladı. 8 yaşında Almanya'dan Amerika'ya taşınan Atiye ve ailesi, burada 6 ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşti.
İzmir'e yerleşmelerinin ardından 1 yıl Hollanda'da CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Almanya-Bremen'de şan dersleri almaya başladı. Almanya'da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaptı.
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