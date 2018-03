Atilla Taş'ın FETÖ davasında karar açıklandı! İşte son sözler...

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında aralarında Gökçe Fırat, Hanım Büşra Erdal, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen’in de aralarında olduğu 19 tutuklu sanık ve şarkıcı Attila Taş’ın da arasında olduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Alınan son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme darbe suçlamasından yargılanan 13 sanığın beraatına karar verdi.

ATTİLA TAŞ VE MURAT AKSOY’A ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN HAPİS: Mahkeme kararında şarkıcı Attila Taş’a, 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme Taş’ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanık Murat Aksoy’a da, 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhanoğlu’nun da arasında olduğu 14 sanığa, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

TUTUKSUZ SANIK KARARLA BİRLİKTE TUTUKLANDI: Mahkeme, Cuma Ulus, Ali Akkuş ve Ufuk Şanlı’nın da arasında olduğu 9 sanığa da, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Ali Akkuş’un kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi. Akkuş karar sonrası polisler eşliğinde adliye karakoluna götürüldü.

BİR SANIK BERAAT ETTİ: Mahkeme firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatına karar verdi.

ATİLLA TAŞ AÇIKLAMA YAPTI: Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, "Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ: İki gündür devam eden davada sanık savunmalarının bitmesinin ardından 'son sözler' alındı. Atilla Taş, "Şöhret maddiyattan çok bela ve kötü şans getirdi. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum" derken, Gökçe Fırat Çulhaoğlu "Hayatta korunması gereken en önemli şey masumiyettir. Bugün benim doğum günüm. Bir bebek masumiyetiyle çıkmak istiyorum" diye konuştu.

İşte diğer sanıkların son sözleri:

Murat Aksoy: "Ben gazeteciyim. Muhalif ve eleştirel olabilirim. Suçsuzum. Beraatimi ve üzerimizdeki lekenin çıkarılmasını istiyorum."

Ali Akkuş: "FETÖ örgüt kriterlerinin hiçbiri bende mevcut değildir. Aklanmak istiyorum."

Hanım Büşra Erdal: "Ben hep gazetecilik yaptım. Düşüncelerimi hukuki çerçevede ifade ettim. Bir bedel ödedim. Umarım aileme ve sevdiklerime kavuşurum."

Muhammed Sait Kuloğlu: "Ben bugün eşim için belki hediye olurum, o da evlilik yüzüğümü geri takar."

Ünal Tanık’ın eşi Muhterem Tanık: "Kendim ve eşim adına beraat istiyorum."

Mutlu Çölgeçen: "23 yıllık gazeteciyim. Önce hep iş dedim, bundan dolayı eşimden özür dilemek istiyorum. Artık yoğurdu bırakın üflemeyi, dondurarak yiyoruz."

Hüseyin Aydın: Şimdi vereceğiniz karar hapishanede kalan insanlar için ölüm demek. Eşim çok acı çekiyor. Bu çukurdan beni kurtarın.

Bayram Kaya: "Sadece muhabirlik yaptım, algı varsa algının sorumlusu ben değilim. Dönemin yöneticilerine tanınan haktan ben de yararlanmak istiyorum."

Ahmet Memiş: "Ailem gerçekten mağdur. Beraatimi talep ediyorum."

Abdullah Kılıç: "Adnan Menderes 'Bir milletin sığınabileceği en adil liman hakimlerin pak vicdanıdır' demişti."

Habip Güler: "Masumiyetimi her yönden ispatladım. 20 aydır yavrularıma hasretim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Cuma Ulus: "Sadece gazeteciyim. Yargılanmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Beraatimi istiyorum."

Cihan Acar: "Kendi hatalarım ve hayallerimle yaşadım. Tek istediğim özgürlük."

Cemal Azmi Kalyoncu: "Terör örgütü üyesi değilim, suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum."

Bünyamin Köseli: "Vereceğiniz karara razıyım."

Halil İbrahim Balta: "Hapiste değilim, ölsem de evde öleceğim. Beraatimi talep ediyorum."

Mustafa Erkan Acar: "Beraatimi istiyorum. Çalıştığım tüm kurumlarda işimi yasalara uygun bir şekilde yapmaya çalıştım."

Oğuz Usluer: "20 yıllık gazeteciyim. Darbeci olmadığım gibi darbe karşıtı belgeseller yayınladım. Tüm gazetecilerin serbest kalmasını talep ediyorum."

Seyid Kılıç: "Hayatta kusurlarım oldu. Ailemin çok vaktini çaldım. Ama terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul edemem. Ülkem için adaletin tecellisini talep ediyorum."

Ufuk Şanlı: "37 yaşımda işsiz, 38 yaşımda terörist oldum. Zor bir süreç ama bir gün olsun adaletten kaçmadım. Kendimle ilgili tüm gerçeklerle yüzleşmekten vazgeçmedim."

Ünal Tanık: "Bütün hayatım bütün şeffaflığıyla önünüzde. Ben gazetecilik yaptım."

Yakup Çetin: "Son 20 ayda beni en çok üzen şeyleden biri bana bir sayı muamelesi yapılması oldu. Benim bir insan olduğumu görmenizi istiyorum."

Yetkin Yıldız: "Eşime evlenme teklif ederken ona bir söz vermiştim: Onu yalnız bırakmayacaktım. 20 aydır onu yalnız bıraktım. Ben sadece gazetecilik yaptım."