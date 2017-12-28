Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu!

Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu!

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Kılıçarslan Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu!

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Kılıçarslan Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

211
Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu!

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Kılıçarslan Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

311
Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu!

Bolu'da, atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Kılıçarslan Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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