Atı aracına davet eden ilginç sürücü

Sürücü, yolcuların beklemesi gereken durakta at görünce, durağa otomobiliyle yanaşarak atla yolcu gibi diyaloğa girdi. Atla yolcu gibi konuşan sürücü, konuşmalarını cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, bol bol beğeni ve yorum aldı. Sürücü, videosunda ata, “Ağabey nereye gideceksin? Bırakayım. Gel be ağabey. Gelmeyecek misin? Görüşürüz o zaman” ifadelerini kullandı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)