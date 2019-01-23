Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL satılacağını öğrenince Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu.

Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' adlı kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL'ye satılacak olmasına bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena grubunun solisti, Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla Özdil'i fena topa tuttu. İşte Özoğuz'un o açıklamaları;

16
Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"

26
Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."

36
Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500tl ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızıkediyayınevi severek takip ettiğim bir kapı."

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro