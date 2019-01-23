Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' adlı kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL'ye satılacak olmasına bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena grubunun solisti, Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla Özdil'i fena topa tuttu. İşte Özoğuz'un o açıklamaları;
"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"
"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500tl ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızıkediyayınevi severek takip ettiğim bir kapı."
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