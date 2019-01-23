Athena Gökhan, 2 bin 500 TL'ye kitap satan Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL satılacağını öğrenince Yılmaz Özdil'i fena topa tuttu.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' adlı kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL'ye satılacak olmasına bir tepki de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Athena grubunun solisti, Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla Özdil'i fena topa tuttu. İşte Özoğuz'un o açıklamaları; Twitter

Facebook 1 6

"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!" Twitter

Facebook 2 6

"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."



Twitter

Facebook 3 6