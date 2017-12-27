Ateşli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan piyanist!

Çocukluğundan beri piyano çalan Lola Astanova, ABD ve Avrupa'da konserler veriyor. Ünlü müzisyenlerle de çeşitli projeler gerçekleştiren güzel piyanist, popüler moda dergileri için de zaman zaman poz veriyor. Piyano çalmadaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Özbek piyanist Lola Astanova, Türkiye’den de hayranları olduğunu belirtirken, kariyeri ve gelecek planlarını anlattı.

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Sputnik'e konuşan Astanova, "Küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Ancak müzikle ciddi bir şekilde uğraşmaya annemin beni ünlü piyanist Tamara Popoviç'in stüdyosuna götürmesiyle başladım. O kadar küçüktüm ki, ayaklarım piyanonun pedalına yetişmiyordu, bu nedenle ayaklarımın altına iki tane kocaman telefon defteri koymuşlardı" ifadelerini kullandı. Twitter

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Astanova, piyano çalmadaki başarısının kilit noktasının da yoğun bir şekilde konsantre olup yaptığı işi sonuna kadar götürmesi olduğunu ifade etti. Twitter

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