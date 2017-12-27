Ateşli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan piyanist!

Ateşli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan piyanist!

Çocukluğundan beri piyano çalan Lola Astanova, ABD ve Avrupa'da konserler veriyor. Ünlü müzisyenlerle de çeşitli projeler gerçekleştiren güzel piyanist, popüler moda dergileri için de zaman zaman poz veriyor. Piyano çalmadaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Özbek piyanist Lola Astanova, Türkiye’den de hayranları olduğunu belirtirken, kariyeri ve gelecek planlarını anlattı.

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Ateşli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan piyanist!

Sputnik'e konuşan Astanova, "Küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Ancak müzikle ciddi bir şekilde uğraşmaya annemin beni ünlü piyanist Tamara Popoviç'in stüdyosuna götürmesiyle başladım. O kadar küçüktüm ki, ayaklarım piyanonun pedalına yetişmiyordu, bu nedenle ayaklarımın altına iki tane kocaman telefon defteri koymuşlardı" ifadelerini kullandı.

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Ateşli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan piyanist!

Astanova, piyano çalmadaki başarısının kilit noktasının da yoğun bir şekilde konsantre olup yaptığı işi sonuna kadar götürmesi olduğunu ifade etti.

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Ateşli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan piyanist!

Hayran kitlesinin oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Astanova "ABD, Kanada, Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra sosyal medyadaki gönderilerim Türkiye, İran, Asya ülkeleri ve Latin Amerika'daki kullanıcılar tarafından da ilgi görüyor. Sosyal medyadaki ilgiyi her zaman takip ediyorum zira dinleyicilerim arasındaki kültür, dil, din, toplumsal ve siyasi bakış farklılıkları beni her zaman şaşırtıyor. Benim için bu, müziğin evrensel dilinin herkesi birleştirdiğinin bir kanıtı daha niteliğinde" ifadelerini kullandı.

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