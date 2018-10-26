Ateş püskürdüler: Puding gibi eridi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Frey ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin aldığı sonuç, Belçika basınında geniş yer buldu.

''DÖRT DAKİKA İÇİNDE BERBAT ETTİLER'': Ülkede Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi, "Anderlecht her şeyi dört dakika içinde berbat etti." başlığını attı. Haberde, "Mor-beyazlılar, Bakkali'nin harika iki golünden sonra, Fenerbahçe'nin 4 dakikada attığı iki golle kendine gelemedi. Sarı-lacivertlilerin stadyumdaki bin 500 taraftarı, takımlarındaki krize rağmen coşkulu destekte bulundu." ifadelerine yer verildi.