Ateş Böceği Ercan apar topar hastaneye kaldırıldı durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde evde fenalaşan oyuncu Ercan Bostanoğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören usta oyuncu yapılan testlerin ardından şu açıklamayı yaptı; Twitter

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"15 gündür hasta yatıyorum. Zaturre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum. Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatma durumum var."

Peki Ateş Böceği Ercan olarak tanınan Ercan Bostanoğlu kimdir merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte ünlü ismin yaşam öyküsüne bir göz atalım...

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ERCAN BOSTANOĞLU KİMDİR: Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki'de doğmuştur. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ'ına taşındı. 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başlamış. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki Çardak'a taşınmış. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirmiş. Twitter

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